Britney Spears und Sam Asghari: Liebesgrüße an ihr Fitness-Model

So ist es wohl nun mal, wenn man mit einem Fitness-Model zusammen ist: Während andere am Geburtstag Torte essen, machen Sängerin Britney Spears (35, "Oops!...I Did It Again" ) und ihr 13 Jahre jüngerer Freund, Sam Asghari (22), Sport. Zumindest legt es das Foto nahe, das die US-Künstlerin auf ihrem Instagram-Account gepostet hat. Darauf zu sehen: die Blondine und das Muskelpaket eng umschlungen in Laufklamotten. Ihr Kommentar zum Foto verrät, dass "Ihr Baby", wie sie ihn offenbar nennt, Geburtstag hat: "My baby's birthday @samasghari". Auf einem weiteren Schnappschuss zeigt Spears dann allerdings doch noch, dass es nach dem Sport zumindest einen leckeren Obstkuchen gab.

Seit Anfang des Jahres werden die beiden miteinander in Verbindung gebracht; auf dem Foto zu ihren Neujahrsgrüßen an die Fans legte er auch schon den Arm um sie. Ein zweites Umarmungsfotohatte Spears vor zwei Wochen gepostet. Darauf zu sehen: Sie und Asghari in Abendgarderobe nach einer Grammy-Party. Nun scheint die Zeit also reif gewesen zu sein für ein öffentliches Bekenntnis.