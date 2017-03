Britney Spears räkelt sich im gelben Bikini im Sand

Einen echten Leckerbissen für ihre Fans hat Popstar Britney Spears (35, "Femme Fatale" ) auf ihrem Instagram-Account geliefert. In einem Video-Post räkelt sie sich zunächst im knappen, gelben Bikini an einem Strand im Sand. Anschließend schlägt sie noch ein Rad am Strand und zum Abschied gibt es ein paar sexy Standbilder. Einzig das Wetter scheint irgendwie nicht richtig mitgespielt zu haben: Ein klarer blauer Himmel ist nämlich nicht zu erkennen.

Dennoch hat das Video in zehn Stunden bereits mehr als eine Million Klicks. Ihre Follower zeigten sich dabei ausschließlich begeistert: Mit Kommentaren wie "Britney ist eine heiße Lady" oder "Ich möchte diesen Körper demnächst in einem Musikvideo sehen" sehnen sie sich nach weiteren Aufnahmen dieser Art.