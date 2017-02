Britney Spears' Nichte Maddie schwebt in Lebensgefahr

Schwere Zeiten für Britney Spears (35, "Glory" ) und ihre gesamte Familie: Die achtjährige Tochter ihrer Schwester Jamie Lynn (25, "The Journey" ) schwebt nach Informationen des US-Portals "TMZ" nach einem schweren Unfall in Lebensgefahr. Maddie, so der Name ihrer Nichte, wurde in der Stadt Kentwood im US-Bundesstaat Louisiana bei einem Crash mit einem Strand-Buggy verletzt. Sie sei in äußerst kritischem Zustand.

Bei dem Vorfall soll sich der Wagen überschlagen haben. Dabei soll die Achtjährige bewusstlos unter Wasser für drei Minuten eingeschlossen gewesen sein. Derzeit befinde sie sich in einem Krankenhaus. Weder ihre Mutter Jamie Lynn, noch ihre Tante Britney sollen während des Unfalls vor Ort gewesen sein.