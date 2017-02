"Bright": Erster Trailer zu Will Smiths Netflix-Thriller

Mit seltsamen Kreaturen hat Will Smith (48, "Men in Black" ) in seiner Film-Karriere schon reichlich zu tun gehabt. Bald ist es wieder soweit: Im Dezember startet Smiths neuer Action-Thriller "Bright" auf Netflix. Zu sehen ist Smith darin als Polizist in L.A. - allerdings in einer "alternativen Gegenwart", in der Orks, Elfen, Feen und Menschen friedlich zusammenleben. Wie dieses ungewöhnliche Setting aussieht, zeigt seit Montag ein erster Teaser auf Youtube.

Dass es bei dem Frieden nicht bleiben kann, ist allerdings auch klar - und deutet sich schon im ersten 30-Sekunden-Ausschnitt des von Regisseur David Ayer (49, "Suicide Squad" ) in Szene gesetzten Thrillers an. Schließlich werden Smith und sein orkischer Polizei-Kollege Jakoby alias Joel Edgerton (42) "eine düstere Entdeckung" machen, "welche die Zukunft ihrer Welt für immer verändern könnte" - so steht es in der offiziellen Vorschau zu dem Film geschrieben.