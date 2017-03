Brad Pitt schwelgt in Erinnerungen mit Jennifer Aniston

Gut fünf Jahre lang waren Brad Pitt (53, "Fight Club" ) und Jennifer Aniston (48, "Friends" ) verheiratet bevor sie sich 2005 schieden ließen. Nachdem Pitts Ehefrau Angelina Jolie im September 2016 die Scheidung eingereicht hat, scheint der Schauspieler nun die Nähe zu seiner alten Liebe zu suchen. Das berichtet eine anonyme Quelle aus Anistons Umfeld der US-Zeitschrift "Us Weekly". Er soll sie angeschrieben haben.

Er musste die Nummer erst beschaffen

Pitt, der die Handynummer seiner EX nicht mehr gehabt haben soll, soll ein ganzes "Netz an Kontakten" abgegrast haben, damit er Aniston am 11. Februar eine Geburtstagsnachricht schicken konnte. "Sie haben wieder angefangen miteinander zu reden, nachdem er ihr einen schönen Geburtstag gewünscht hatte", erklärt der Insider. Pitt habe sich Aniston "anvertraut" und ihr erzählt, dass er gerade eine schwierige Zeit wegen seiner Trennung durchmache. "Sie haben sich ein paar Texte geschrieben, in denen sie in Erinnerungen geschwelgt sind."

Doch das alles sei kein Problem für Justin Theroux (45), wie es weiter heißt. Den Schauspieler hatte Aniston 2015 geheiratet. "Für Justin ist es okay, dass sie Freunde sind", erklärt der Insider weiter, denn er wisse auch, dass er sich um seine Frau keine Sorgen machen müsse.