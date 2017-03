Boris und Lilly Becker um 40 Jahre gealtert

Für die neue VOX-Show "The Story of my life" lassen sich Lilly und Boris Becker und fünf weitere Promi-Paare auf ein spannendes Experiment ein. Durch aufwendige Special-Make-ups wurden sie um 20, 40 oder sogar 60 Jahre älter geschminkt.

Doch wie ist es, dem geliebten Partner plötzlich um Jahrzehnte gealtert gegenüberzusitzen? Was geht in den Promis vor und welche ungeahnten Gefühle löst es aus, wenn man unvermittelt in sein Zukunftsgesicht blickt?

Auch diese Promi-Paare sind dabei

Neben den Beckers sind auch Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters, Fabian Hambüchen und Marcia Ev, Nathalie Volk und Frank Otto, Rebecca Mir und Massimo Sinató sowie Thomas Heinze und Jackie Brown zu sehen.

Durch die Sendung führt Moderatorin Desirée Nosbusch, die den Promis in intensiven Gesprächen auf den Zahn fühlt. Sendestart ist der 11. April um 20.15 Uhr.