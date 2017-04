"Blond Ambition": Madonnas harter Weg in den Pop-Olymp wird verfilmt

Das könnte ein heißer Streifen werden. Popstar Madonna (58, "Rebel Heart" ) bekommt mit "Blond Ambition" ein eigenes Biopic. Produziert wird die Filmbiografie von Michael De Luca (51), der auch das Erotikdrama "Fifty Shades of Grey" auf die Leinwand brachte. Könnte passen, immerhin hat sich auch Madonna in ihrer Karriere immer wieder gerne lasziv gezeigt...

Darum geht's in "Blond Ambition"

Im Mittelpunkt der filmischen Biografie steht laut dem Branchenblatt "The Hollywood Reporter" Madonnas Start ins harte Musikgeschäft. Die Geschichte spielt in den 80er Jahren, als Madonna Louise Veronica Ciccone gerade an ihrem ersten Album arbeitet. Zu dieser Zeit muss sie sich in einem Business durchkämpfen, das Frauen mies behandelt. Aber auch ihr Liebesleben und die ersten Anzeichen von Ruhm werden thematisiert.

Ursprünglich für ihre Tanzkarriere 1978 von Michigan nach New York gezogen, beginnt Madonna mit dem Singen und Songs schreiben. Nachdem sie sich zunächst in einer Rockband versucht und scheitert, wechselt sie das Genre: In der Dance- und Popmusik findet sie ihre Heimat. Als sie mit ihren ersten Dance-Singles kleinere Erfolge feiern kann, beginnt sie die Arbeit an ihrem Debüt-Album "Madonna" , das 1983 veröffentlicht wird. Darauf enthalten sind berühmte Tracks wie "Holiday" oder "Lucky Star". Das Fundament für das bahnbrechende Album "Like A Virgin" (1984) ist gesetzt.

Madonnas Leben ist ein heiß begehrter Stoff in Hollywood

Das Drehbuch zu "Blond Ambition" stammt aus der Feder von Elyse Hollander und stand 2016 auf der Black List ganz oben. In dieser Liste werden Hollywoods begehrteste, noch unveröffentlichte Drehbücher aufgeführt. Als Filmstudio hat sich Universal die Rechte gesichert. Wann die Dreharbeiten zu Madonnas Biopic beginnen, ist bisher nicht bekannt. Davor muss ohnehin noch eine spannende Frage beantwortet werden: Welche Schauspielerin wird in die Rolle der jungen Madonna schlüpfen?