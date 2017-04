Billie Lourd: Geburtstagsgruß für Oma Debbie Reynolds

Billie Lourd feiert ihre vor wenigen Monaten verstorbene Großmutter Debbie Reynolds ("Singin' in the Rain" ). Die 24-Jährige erinnerte mit einem süßen Instagram-Foto an die Filmlegende. Am 1. April wäre die Schauspielerin 85 Jahre alt geworden.



Debbie Reynolds und Carrie Fisher

Foto:instagram.com/praisethelourd/

"Alles Gute zum 85. für meine immer erstklassig gekleidete Abadaba", schrieb die Enkelin zu einem Bild von Reynolds, auf dem diese mit Billie Lourds ebenfalls verstorbener Mutter, "Star Wars" -Heldin Carrie Fisher, zu sehen ist. Auf dem Schnappschuss scheinen die beiden Damen überrascht dreinzublicken. Schick angezogen ist Reynolds auf dem Foto aber auf jeden Fall: Sie trägt ein hellgrünes Outfit und eine dazu passende Sonnenbrille. Fisher steht mit einem breiten, bunten Schal hinter ihrer Mutter.

Debbie Reynolds war am 28. Dezember im Alter von 84 Jahren gestorben, nachdem sie ins Krankenhaus gebracht worden war. Sie soll zuvor einen Schlaganfall erlitten haben. Nur einen Tag zuvor war ihre Tochter Carrie Fisher an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Sie wurde 60 Jahre alt.