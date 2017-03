Bill Paxton: Die Todesursache ist geklärt

Die Todesursache des völlig überraschend verstorbenen Hollywood-Stars Bill Paxton (1955-2017) ist geklärt. Der Schauspieler starb elf Tage nach seiner Herz-OP an einem Schlaganfall. Das geht aus der Todesurkunde hervor, die unter anderem dem US-Magazin "People" vorliegt. Paxton ließ sich im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles eine neue Herzklappe einsetzen. Außerdem wurde bei ihm ein Aneurysma an der Hauptschlagader korrigiert, als plötzlich Komplikationen auftraten.

Bill Paxton ist am Samstag, den 25. Februar, einen Tag vor der Oscar-Verleihung im Alter von nur 61 Jahren gestorben. Bekannt war der Schauspieler vor allem für seine Rollen in "Titanic", "Terminator", "Alien" und "Apollo 13" , wo er unter anderem an der Seite von Tom Hanks und Kevin Bacon spielte.