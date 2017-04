Beziehung zu Jennifer Lopez: Alex Rodriguez packt aus

Wenn das mal kein Liebesbeweis ist: Baseball-Legende Alex Rodriguez (41) ist offenbar so hingerissen von seiner neuen Freundin Jennifer Lopez (47, "Ain't Your Mama" ), dass er gar nicht aufhören kann, über sie zu reden. Jetzt plauderte er allerdings das erste Mal öffentlich über die Beziehung. In der US-Show "The View" antwortete er laut US-Medienberichten auf die Frage, wen er datet: "Es ist offensichtlich." Seit wenigen Wochen erst brodelt die Gerüchteküche, jetzt bestätigt Rodriguez: "Wir haben eine großartige Zeit."

Weiter schwärmt der ehemalige Sport-Star: "Sie ist ein unglaubliches Mädchen." Lopez sei einer der klügsten Menschen, den er je getroffen hätte und zudem eine "unglaubliche Mutter". Alex Rodriguez verriet zudem, dass die Sängerin und Schauspielerin sehr sportlich sei und eine Schwäche für Schoko-Eiscreme hätte. Lopez selbst hat die Beziehung noch nicht bestätigt.

Neue Liebe

Ein Paar sollen die beiden erst seit kurzer Zeit sein, eine Quelle steckte dem "People"-Magazin: "Sie können nicht genug voneinander kriegen." Zuletzt waren sie bei gemeinsamen Abendessen gesichtet worden, auch einen Liebes-Urlaub soll es schon gegeben haben. Kennengelernt haben sich Lopez und "A-Rod" angeblich bei einer von Lopez' Shows in Las Vegas.

Alex Rodríguez beendete im Sommer 2016 seine aktive Karriere und ist nun beim US-Sender Fox als Analyst tätig. Außerdem hat er bei den New York Yankees einen Vertrag als Berater und Jugendtrainer. Aus seiner Ehe mit Cynthia Scurtis stammen zwei Töchter. Nach der Scheidung im Jahr 2008 war er unter anderem mit den Schauspielerinnen Kate Hudson (37, "Deepwarter Horizon") und Cameron Diaz (44, "Sex Tape") liiert.