"Bettys Diagnose" bekommt eine neue Hauptdarstellerin

Paukenschlag bei der beliebten ZDF-Vorabendserie "Bettys Diagnose": Die Rolle der Schwester Betty wird neu besetzt, wie der Sender am Freitag mitteilte. Schauspielerin Annina Hellenthal (33) ersetzt Bettina Lamprecht (39), die am 7. April ein letztes Mal in ihrer Rolle als Schwester Betty im TV zu sehen wird.

Die Dreharbeiten für 22 neue Folgen der ZDF-Klinikserie haben bereits in Köln und Leverkusen begonnen. Ausgestrahlt wird die vierte Staffel voraussichtlich ab Herbst 2017.