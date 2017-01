Betty White: Die 15 besten Sprüche des "Golden Girl"

Happy Birthday, Betty White! Die US-amerikanische Schauspielerin feiert am Dienstag ihren 95. Geburtstag. Als "Rose" in der US-Sitcom "Golden Girls" (1985-1992) wurde sie weltberühmt und wird nach wie vor vergöttert. Dem jüngeren Publikum könnte sie zum Beispiel als Oma von Ryan Reynolds in der Komödie "Selbst ist die Braut" aus dem Jahr 2009 ein Begriff sein. Eines sollte aber jeder über die 95-Jährige wissen: Sie hat stets einen flotten Spruch auf Lager...

Heiß, heißer, Betty White

"Wodka ist ein Hobby."

"Oh, ich brauche keinen Schlaf. Ich bin stets ins Hotel gefahren und hatte dort einen kalten Hot Dog und einen eiskalten Wodka."

"Ich sehe aus wie ein verdammter Oompa Loompa."

"Ich mag eine Rentnerin sein, aber was soll's? Ich bin immer noch heiß."

"Ich bin eine gesunde Nuss. Mein Lieblingsessen sind Hot Dogs mit Pommes. Und mein Training: Ich habe ein zweistöckiges Haus und ein sehr schlechtes Gedächtnis. Also laufe ich stets diese Treppen rauf und runter."

Diese Hollywood-Legende verehrt sie

"Ich habe schon immer ältere Männer bevorzugt. Sie sind für mich einfach attraktiver. Aber natürlich sind in meinem Alter nicht mehr so viele übrig!"

"Der einzige Anspruch ans Berühmtsein den ich erhebe, ist, dass ich die einzige Frau auf der Welt bin, die nicht mit Tiger Woods geschlafen hat."

"Meine Antwort auf alles, zum Beispiel auf die Frage, 'Was haben Sie noch nicht in diesem Business gemacht, was Sie schon immer machen wollten', ist stets: 'Robert Redford'."

"Der heißeste Mann in Hollywood ist Robert Redford. Ich habe den Mann niemals getroffen, aber ich genieße es vollkommen, über ihn zu fantasieren."

"Wenn ein Mann ein Schnuckel ist, sollte man ihm ruhig einen Klaps auf den Po geben."

Typisch, Betty White!

"Ich bin kein große Köchin. Ich gehe nur in die Küche um meinen Hund zu füttern."

"Man sollte mindestens acht Stunden Schönheitsschlaf abbekommen. Neun, wenn man hässlich ist."

"Wenn jemand keinen Humor besitzt, hat er echt ein Problem."

"Meine Mutter hat immer gesagt: 'Je älter du wirst, desto besser wirst du. Es sei denn, du bist eine Banane."

"Ich bereue gar nichts. Absolut nichts. Ich bin die glücklichste alte Mieze, die auf zwei Beinen herumläuft."