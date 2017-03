Beth Ditto kommt für ein Konzert nach Deutschland

Sie geht jetzt ihre eigenen Wege: Die Ex-Frontfrau der US-Band Gossip, Beth Ditto (36, "EP" ), wird noch in diesem Sommer ihr erstes Solo-Album auf den Markt bringen. Auch eine kleine, aber feine Europa-Tournee ist geplant, die die US-Amerikanerin auch noch Deutschland bringen wird. Am 5. April gibt es im Lido in Berlin die neuen Songs der Stilikone zu hören. Zwei weitere Europa-Konzerte finden am 10. April in Paris und am 11. April in London statt.

Das dazugehörige Album wird Ditto nach Angaben ihrer Plattenfirma Sony musikalisch zurück zu ihren Rock-/Alternative-Wurzeln führen. Beth Ditto wurde vor allem dank ihrer ehemaligen Band Gossip ("Heavy Cross" ) bekannt, die bislang fünf Studio-Alben auf den Markt brachte und allein in Deutschland 650.000 Stück davon verkaufen konnte. Im Jahr 2016 löste sich das Trio überraschend auf.