Bestätigung per Tattoo: Lilly Becker bei den "Global Gladiators"

Ob die "Global Gladiators" ein guter Dschungelcamp-Pausenfüller werden, das ist noch offen. Auf jeden Fall aber spannt ProSieben die Zuschauer in spe ordentlich auf die Folter: Seit Wochen wird gerätselt, wer zusammen mit Pietro Lombardi (24, "Mein Herz" ), Fußballspielerin Nadine Angerer (38), Ex-Fußballprofi Ulf Kirsten (51) und Model Larissa Marolt (24) in der neuen Sendung in die afrikanische Wüste geschickt wird. Boris Beckers Gattin Lilly (40) hat sich nun kurzerhand selbst für die Show bestätigt - mit einem Tattoo.

Auf Instagram präsentierte sich das Model seinen Fans diesmal nur im BH bekleidet. Auf Lilly Beckers Rippen deutlich erkennbar: Die tätowierten Umrisse des afrikanischen Kontinents. Alle Zweifel am Inhalt der Botschaft räumte die 40-Jährige dann mit der Bildunterschrift aus. "Wenn du aus Afrika zurückkommst", postete Lilly Becker. Und hängte die Hashtags "#tattoo" und "#globalgladiators" an.

Wann "Global Gladiators" ausgestrahlt wird, das ist noch offen. Klar ist dafür das Konzept: Acht prominente Kandidaten begeben sich auf eine Reise quer durch Namibia bis zu den Victoria Falls in Sambia. Aufgeteilt in zwei Vierer-Teams müssen sie diverse Herausforderungen zu Wasser, zu Lande und in der Luft meistern. Die Promis selbst entscheiden am Ende jeder Folge, welches Mitglied des unterlegenen Teams nach Hause muss. Als Fortbewegungsmittel dient den Stars ein ausgebauter Frachtcontainer, der von einem Sattelschlepper gezogen wird. Der Container wird von zahlreichen Kameras überwacht und bietet wenig Komfort.