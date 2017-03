Bestätigt! Giovanni Zarrella tanzt bei "Let's Dance"

Es ist bestätigt: Auch Sänger und Moderator Giovanni Zarrella (38) wird tanzen, was die Beine hergeben, um am Ende der zehnten Staffel von "Let's Dance" (RTL) die "Dancing Star"-Trophäe, eine silberne Discokugel, in Händen zu halten. Wie der Sender nun bestätigte, wird der Ehemann von Moderatorin und Model Jana Ina Zarrella (40) für den verletzten Sänger Pietro Lombardi (24) einspringen. Die Jubiläumsstaffel beginnt am 17. März um 20.15 Uhr.

Bekannt wurde der deutsch-italienische Entertainer Zarrella mit der Band Bro'Sis ("Hot Temptation" ), die 2001 aus der zweiten Staffel der Castingshow "Popstars" hervorging. 2006 löste sich die Band wieder auf. Sein privates Glück hatte Zarrella da längst gefunden. Mit der Brasilianerin Jana Ina ist er seit 2005 verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder.

Und auch beruflich passt es bei den beiden: Mit der Reality-Doku "Jana Ina & Giovanni - Wir sind schwanger" (2008) ließen sie die Fans an der ersten Schwangerschaft teilhaben. Zwei Jahre später folgte mit "Jana Ina & Giovanni - Pizza, Pasta & Amore" das nächste TV-Projekt. Zuletzt moderierten die beiden 2016 die Live-Hochzeit von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis.