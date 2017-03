Ben Affleck und Jennifer Garner legen Scheidung auf Eis - mal wieder!

Scheidung mal wieder geplatzt? Jennifer Garner (44, "Himmelskind" ) und Ben Affleck (44, "Live by Night" ) geben ihrer Liebe angeblich noch eine Chance. Wie das US-Magazin "People" berichtet, sei die Scheidung auf Eis gelegt. "Jen hat die Scheidung abgeblasen", wird ein Insider zitiert. "Sie will die Beziehung zu Ben wieder geraderücken. Sie wollen es nochmal versuchen".

"Sie lieben sich"

Eine andere Quelle will wissen, dass es eine beidseitige Entscheidung war. Es gebe schließlich immer eine Chance auf Versöhnung. "Sie lieben sich. Sie lieben auch ihre Kinder sehr und diese Kinder lieben ihre Eltern", heißt es weiter. Am Tag nach der diesjährigen Oscar-Verleihung am 26. Februar habe das Paar zudem gemeinsam eine Geburtstagsfeier für Sohn Samuel (5) ausgerichtet. "Alle schienen sehr glücklich zu sein."

Es wäre nicht das erste Mal, dass die endgültige Trennung vertagt wird. Bereits im Juli und November vergangenen Jahres hieß es, das einstige Traumpaar hätte die Scheidung auf Eis gelegt. In der Tat ging es bei den Afflecks trotz Trennung immer bemerkenswert freundschaftlich zu. Vor allem wegen der drei gemeinsamen Kinder hielt das Paar Kontakt und verbrachte viel Zeit zusammen. In Interviews fanden sie zudem meist nur liebevolle Worte füreinander. Da wäre ein Liebes-Comeback also nicht allzu überraschend.

Garner und Affleck kamen 2004 zusammen, im Jahr darauf folgte die Hochzeit. Im Juni 2015 gaben die beiden dann kurz nach ihrem zehnten Hochzeitstag ihre Trennung bekannt. Versöhnungsgerüchte machten in der Folge immer wieder die Runde. Gemeinsam haben sie die beiden Töchter Violet (11) und Seraphina (8) sowie den fünfjährigen Samuel.