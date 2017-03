Ben Affleck: Zerstört der Alkohol jetzt alles?

Ben Affleck (44), auf der Leinwand ein Superheld, im wahren Leben alkoholkrank. Der Hollywood-Star hat Mut bewiesen, als er am Dienstag (Ortszeit) seine Krankheit via Facebook öffentlich machte. Dabei ist es nicht neu, dass der "Batman"-Star einen stetigen Kampf gegen den Alkohol führt. Dieser zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Als Kind musste er mit ansehen, wie sein Vater am Alkohol zerbrach. Die Ehe seiner Eltern wurde geschieden. Sein Vater suchte später erfolgreich Hilfe in einer Entzugsklinik.

Ben Affleck scheint mit dem gleichen Schicksal wie sein Vater zu kämpfen. Bereits im Jahr 2001 begab sich Affleck in eine Entzugsklinik. Es war nur wenige Jahre nachdem er mit mit dem Film "Good Will Hunting" seinen endgültigen Durchbruch als Schauspieler feierte. Nach der Therapie schien der Alkohol tatsächlich besiegt, doch eine neue Sucht schlich sich in sein Leben: die Spielsucht. Sie wurde bekannt, als Affleck im Jahr 2014 aus mehreren Kasinos flog; bei manchen soll er sogar auf Lebzeiten gesperrt sein.

Hat sich Affleck zu viel zugemutet?

Für seine Ehefrau Jennifer Garner (44), mit der er drei Kinder hat, war das wohl zu viel. Sie zog die Notbremse, trennte sich 2015 nach zehn Jahren Ehe von ihrem Mann. Doch so wirklich konnten die beiden nie voneinander lassen. Die Scheidung liegt auf Eis. Beide betonen immer wieder, wie wichtig der jeweils andere in ihrem Leben sei. Nun aber der erneute Rückschlag für Affleck. Wieder musste er sich in eine Entzugsklinik begeben. Hat sich der Hollywood-Star in der Vergangenheit vor allem beruflich zu viel zugemutet und wieder die Flucht in den Alkohol angetreten?

Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Affleck für einen weiteren "Batman"-Film den Regie-Stuhl freiwillig räumte. Er wolle sich voll und ganz auf die Rolle des Superhelden fokussieren, so seine Begründung. Vielleicht hat Affleck aber auch gemerkt, dass er etwas vom Gas gehen muss. Immerhin hat er 2016 in vier Blockbustern ("Batman v Superman", "Suicide Squad", "The Accountant", "Live by Night") die Hauptrolle gespielt. Beim Thriller "Live by Night" führte er zudem Regie, schrieb das Drehbuch und engagierte sich als Produzent.

Sein öffentliches Geständnis dürfte ihm nun den Druck genommen haben, sich weiter hinter einer Fassade verstecken zu müssen, die nur mit viel Kraft hätte aufrechterhalten werden können. Somit könnte sein erneuter Rückfall und die nun abgeschlossene Therapie auch die Chance auf einen Neustart sein. Seine (Noch-)Frau scheint ihn weiterhin zu unterstützen. Noch hat der Alkohol also nicht alles zerstört. Ben Affleck hat den Kampf erneut aufgenommen, hoffentlich geht er diesmal endgültig als Sieger daraus hervor...