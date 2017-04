Bella Thorne will ein Date mit Kristen Stewart

Könnten Kristen Stewart (27) und Bella Thorne (19, "Urlaubsreif" ) das nächste Hollywood-Pärchen werden? Wenn es nach Thorne ginge auf jeden Fall! Im Interview mit dem Magazin "Harper's Bazaar"sprach der Disney-Star ganz offen über ihre Bisexualität und verriet, dass sie total auf Stewart steht: "Sie ist so heiß. Sie wirkt wie das coolste Mädchen überhaupt, ich wäre sowas von bereit", erklärte die 19-Jährige.

Einem Date der beiden könnte allerdings eine nicht ganz unwichtige Sache im Weg stehen: Kristen Stewart soll seit einiger Zeit mit Model Stella Maxwell (26) zusammen sein - und beide scheinen ziemlich glücklich miteinander.

Bella Thornes Dating-Problem

Bella Thorne sollte sich also wohl oder übel einen anderen Schwarm suchen. Doch das scheint gar nicht so einfach zu sein. Thorne gab in dem Gespräch nämlich auch zu, dass sie sich zwar schon lange wünscht, auch mal Mädchen zu daten, es aber noch nie dazu gekommen ist: "Ich kann nicht sagen, ob ein Mädchen mich anmacht oder ob sie nur mit mir befreundet sein will. [...] Ich bin mir nie ganz sicher, was sie von mir wollen", erklärte die Schauspielerin. Auch Stars haben also Dating-Probleme!