Bekommt das iPhone 8 eine "revolutionäre" Selfie-Kamera?

Bei Gerüchten um das neue iPhone muss man genau auf die Quelle achten. Denn häufig entpuppen sich im Vorfeld angekündigte Features schlichtweg als Falschmeldung. Doch wenn der Analyst Ming-Chi Kuo, der als besonders gut informiert gilt, Infos veröffentlicht, dann horchen die Apple-Jünger weltweit auf. Jüngst berichtete Kou in seinem Blog "9to5mac", dass das iPhone 8 mit einer "revolutionären" 3D-Frontkamera ausgestattet sein soll, die die Konkurrenz weit hinter sich lässt.

Mit dieser Kamera soll der User neuartige "3D-Selfies" machen können. Zudem könnte die Technik in Augmented Reality (AR) oder Spielen zum Einsatz kommen. Weitere Funktionen der 3D-Erfassung könnten laut Kuo die Gesichts- sowie Iriserkennung sein. Doch das sind nur die offensichtlichen Möglichkeiten. Es bleibt spannend, was sich Apple noch so alles einfallen lässt.

Android wird abgehängt

Laut Kuo ist der Elektronik-Gigant mit seiner neuartigen Technik dem Google-Betriebssystem Android um Jahre voraus. Doch das Ganze hat auch einen Haken: Denn die benötigte Hardware dazu soll die Jubiläums-Edition des iPhones, die passend zum zehnten Geburtstag auch iPhone X heißen könnte, recht kostspielig werden lassen. Für das 5,8 Zoll große Smartphone mit OLED-Display, 3 GB RAM und 64 oder 256 GB Speicher könnten bis zu 1.100 Euro anfallen.