Beauty-Tipps aus Hollywood: Eva Longoria verrät ihre "Geheimnisse"

Von nichts kommt nichts: Das weiß auch Eva Longoria (42, "Lowriders"). Die Schauspielerin investiert viel Zeit in ihr Aussehen. Wie genau ihre Beauty-Routine aussieht, hat sie nun im Interview mit dem US-Magazin "People" verraten.

Beauty-Routine beim Fliegen

Das A und O sind ihrer Meinung nach Feuchtigkeitscremes. "Ich verwende sie morgens und lege zusätzlich noch einen Sonnenschutz auf", erklärt Longoria. Abends sei sie dagegen ein großer Serum-Fan. Als Vielfliegerin hat sie davon übrigens auch immer etwas in ihrer Handtasche und legt es stets vor dem Abflug auf. Doch damit nicht genug: "Ich trage oft Masken im Flugzeug auf und erschrecke damit die anderen Passagiere." Außerdem nutze sie Lippenbalsam und "ich liebe die kleinen heißen Handtücher, die sie dir geben, und lege sie auf mein Gesicht", so die Schauspielerin weiter.

Ernährung und Sport

"Ich mache viel", leitet Eva Longoria das Thema Workout ein. Was genau, fasst sie dann so zusammen: Sie sei eine Läuferin, mache Yoga, Pilates, SoulCycle und wechsele ständig. Außerdem achte sie darauf, was sie esse: "Jeder denkt, es gebe ein Geheimnis, um gut auszusehen, aber es ist kein Geheimnis: Es ist Diät und Sport", raubt sie jede Illusion. Apropos Ernährung: "Ich trinke viel Wasser." Hier offenbart sie einen kleinen, persönlichen Trick: "Warum auch immer, wenn ich es mit einem Strohhalm trinke, kann ich viel mehr davon trinken."

Die Experten

Doch auch andere dürfen bei ihr ran: "Ich liebe Massagen und Gesichtsbehandlungen", so Longoria. Beides sei sehr entspannend. Genauso wie ihre Aufenthalte mit ihrem Ehemann in Mexiko. Den allerwichtigsten Experten-Tipp habe sie aber von ihrer Mutter, "der Sonnenschutz-Polizei", bekommen: "Nutze Sunblocker", denn alle Hauttypen müssten vor den UV-Strahlen geschützt werden.

Und wie schafft man all das zeitlich? Die simple Antwort: "Ich möchte das alles machen, also setze ich einfach Prioritäten."