"Bauer sucht Frau": Neue Liebe für Ziegenwirt Roland

Nicht nur das Kult-Paar Narumol (51) und Josef (55) hat in der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" das große Los gezogen. In der Wiedersehensfolge am Ostersonntag fühlte Moderatorin Inka Bause (48) den Kandidaten der letzten Staffel auf den Zahn. Dabei kam so einiges ans Tageslicht...

Ziegenwirt Roland (30) ist zum Beispiel "weg vom Markt"! Auf einer Party hat er die gelernte Bürokauffrau Maren (25) kennengelernt. "Wir sind total auf einer Wellenlänge. Wir haben beide die Landwirtschaft im Herzen. Maren hat neuen Schwung in mein Leben gebracht", schwärmt der Ziegenwirt in den höchsten Tönen von der neuen Frau an seiner Seite. Und auch Maren ist ganz angetan, es habe "sofort gefunkt" erzählt sie: "Ich bin super glücklich und total verliebt in Roland!"

Alles perfekt bei Jörg und Vanessa



Jörg und Vanessa wohnen nun zusammen

Foto:RTL

Auf Wolke sieben schweben weiterhin Jörg (33) und Vanessa (30). Bei dem Paar ist einiges passiert seit der Hofwoche. Vanessa ist bereits zu Jörg gezogen. "Ich bin wunschlos glücklich, habe meine große Liebe gefunden. Ich kann wirklich sagen, ich bin der glücklichste Mensch der Welt", so Jörg. Nicht nur ein gemeinsames Nest haben sich die beiden eingerichtet, sie haben mit Australien Cattle Dog Welpe Nero auch Familienzuwachse bekommen. "Der Nero komplettiert unser Glück!", ist Vanessa ganz begeistert. Läuten bei den beiden bald die Hochzeitsglocken? Vanessa ist jedenfalls gespannt, was sich Jörg für den Antrag einfallen lassen wird...

Neuer Versuch für Daniel



Funkt es bei Daniel und Katja?

Foto:RTL

Weniger rosig verlief es für Daniel, den 26-jährigen Jungbauer aus dem Siegerland. Mit seiner Auserwählten Lina hat es nicht geklappt. Doch an Liebespost hat es nicht gemangelt, weswegen Altenpflegerin Katja (21) zu einem Date auf den Hof kam. Ihre Eltern waren überraschend als Unterstützung dabei - dennoch flogen die Funken. "Ich würde mich freuen, wenn es mehr mit ihr wird", resümiert Daniel. "Ich habe schon lange nicht mehr so einen schönen Tag gehabt", schwärmt die 21-Jährige. Es scheint so, als wäre es nicht der erste und letzte Kuss im Stroh gewesen...