Bastiaan Ragas auf dem OP-Tisch: Nächster Ausfall bei "Let's Dance"?

"Let's Dance" könnte seinen nächsten Kandidaten verlieren: Nach Pietro Lombardi (24), der sich am Fuß verletzte, steht nun auch die Teilnahme von Sänger Bastiaan Ragas (45) auf Messers Schneide. Der ehemalige Caught-in-the-Act-Star (1992-1998, "Forever Friends") musste sich wegen einer plötzlich aufgetretenen Blinddarmentzündung operieren lassen, wie der Sender RTL am Dienstag bekanntgab. An Training für die Jubiläumsstaffel sei daher nicht zu denken - und das so knapp vor der ersten Show am Freitag, den 17. März.

Inzwischen ist Bastiaan Ragas wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden und erholt sich bei seiner Frau in Amsterdam. Trotz der misslichen Lage, ist der Niederländer zu Scherzen aufgelegt: "Als ich meiner Frau gesagt habe, dass ich bei 'Let's Dance' mitmache, war sie natürlich froh - auch weil sie gehört hat, dass ich sieben oder acht Kilo abnehme. Aber jetzt geht es natürlich noch ein bisschen schneller, weil ich schon drei Tage nichts gegessen habe."

Wesentlich ernster fügt er dann aber hinzu: "Ich hätte eigentlich die ganze Woche mit Sarah [Latton] trainiert, aber jetzt geht das noch nicht und ob ich am Freitag tanzen kann, entscheidet der Arzt."

Und was sagt Sarah Latton dazu?

Auch Ragas' Show-Partnerin, die Profi-Tänzerin Sarah Latton (38), bangt um ihren Kollegen und die Teilnahme an der Tanzshow. Vor allem, weil sie "wirklich ein großes Potenzial" bei ihm sieht. "Was ich sehe, ist seine Lust und sein Spaß am Tanzen und an der Bewegung. Ich habe lange nicht mehr bei einem 'Let's Dance'-Training so viel gelacht wie mit ihm. Es ist einfach super, wir sind ein super Team", schwärmt die Gelsenkirchenerin.

Beide wollen es unbedingt: "Ich bin so traurig, wenn das nicht klappt", sagt sie. Und er: "Ich würde gerne dabei sein am Freitag." Ob es klappt, entscheidet sich aber tatsächlich erst einen Tag vor Beginn der Show. Bis dahin bleibt dem Sänger nichts anderes übrig, als die Choreografie im Kopf durchzutanzen...

Alle Infos zu "Let's Dance" finden Sie im Special bei RTL.de