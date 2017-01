Barack Obama verabschiedet sich mit einer großen Geste

Der letzte Tweet von Barack Obama (55) im Amt, den er über seinen Account des Weißen Hauses absetzte, lautete: "Yes we can. Yes we did. Thank you for being a part of the past eight years." ("Ja, wir können. Ja, wir haben. Danke, dass ihr ein Teil der vergangenen acht Jahre gewesen seid.") Das Foto dazu zeigte Familie Obama Hand in Hand in der ersten Reihe vor einer unheimlich großen Schar von US-Bürgern unterschiedlicher Abstammung, Religion, Generation etc.

Der auf Hawaii geborene Barack Hussein Obama II war vom 20. Januar 2009 bis zum 20. Januar 2017 der 44. Präsident der Vereinigten Staaten. Neben den Schlüsseln zum Weißen Haus übergibt Obama auch seinen bisherigen Twitteraccount mit der Adresse @POTUS an Donald Trump. POTUS steht für "President of the United States". Berichten zufolge will Trump aber ohnehin seinen persönlichen Account @realDonaldTrump beibehalten.