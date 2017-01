Barack Obama überrascht als Trauzeuge bei Hochzeit

Der Noch-US-Präsident Barack Obama (55) hat es sich nicht nehmen lassen, auf die Hochzeit seines engen Mitarbeiters und Freundes Marvin Nicholson als Trauzeuge zu erscheinen. Dafür flog Obama vergangenen Samstag gleich nach der Abschiedsparty im Weißen Haus nach Jacksonville, Florida, wo er den Flughafen um 16 Uhr erreichte. Die Trauung wurde vom lokalen Fernsehsender "WXJXT4/News 4 Jax" begleitet.Der Sender veröffentlichte danach Fotos von dem Fest auf Instagram und Co., die momentan von etlichen Nachrichtenportalen und Usern geteilt werden.

Obama war allerdings nicht der einzige namhafte US-Politiker auf der Hochzeit. Außenminister John Kerry leitete in der Position des Standesbeamten die Zeremonie . Die Braut Helen Pajcic hatte während des Wahlkampfes 2008 auch für Obama gearbeitet. Barack Obama scheint seine letzten Tage als US-Präsident noch zu genießen. Sein Amt wird am 20. Januar 2017 an Donald Trump (70) übergeben.