Backless Slipper: Dieser Schuhtrend wird im Sommer ganz groß

Vom Wohnzimmer auf die Straße: In den kommenden Sommermonaten werden Pantoffeln streetstyle-tauglich gemacht. Doch zu Trendteilen wie Oberteilen mit Statement-Ärmeln oder Mini-Bags kombinieren wir nicht etwa unsere alten und ausgelatschten Hausschuhe, sondern stylische Backless Slipper in jeglichen Variationen.



Das britische It-Girl Alexa Chung hat die Backless Slipper in der edlen Brokat-Variante bereits für sich entdeckt

Foto:instagram.com/alexachung

Ob aus schwarzem Leder mit goldener Schnalle, aus mit Silberfäden durchzogenen Brokat oder Wildleder, erlaubt ist bei der Wahl der Slipper so gut wie alles. Dieser Trend zeichnete sich bereits im letzten Jahr ab, als an den Füßen der It-Girls, Bloggerinnen und Instagrammerinnen plötzlich die ursprünglich aus dem Orient stammenden Babouches auftauchten. Mit dem wie aus 1001 Nacht gefallenen Schuh konnten sich jedoch nicht alle Fashionistas anfreunden...



Die italienische Modebloggerin Chiara Ferragni hat sich für Backless Slipper mit britischer Flagge entschieden

Foto:instagram.com/chiaraferragni

Umso willkommener dürfte deswegen nun der Hype um die Backless Slipper sein. Schließlich lassen sich die Pantoletten zu so gut wie jedem Outfit stylen - man muss nur das richtige Modell, in dem man sich am wohlsten fühlt, finden.