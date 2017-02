"Bachelorette"-Trennung: Anna Hofbauer redet Tacheles

Seit sich Anna Hofbauer und Marvin Albrecht 2014 in der RTL-Show "Die Bachelorette" gefunden hatten, waren sie das Reality-TV-Pärchen schlechthin. Doch die Beziehung ging nun in die Brüche - und die Fans können es nicht glauben. Viele reagierten mit aufmunternden Worten auf das Liebes-Aus, etliche beschimpften Anna offenbar in den sozialen Netzwerken. In einem rührenden Statement auf Facebook hat sie nun Stellung bezogen.

"Wie es in meinem Inneren aussieht"

"Ja, Marvin und ich sind kein Paar mehr. Ja, ich habe mich von ihm getrennt. Ja, ich ziehe im März nach Hamburg. Und JA, auch ich hatte den großen Traum von Hochzeit und Kindern - nicht nur Marvin", schreibt die Musicaldarstellerin auf ihrem Profil. Sie hätten "zum eigenen Schutz die Reißleine" gezogen. Die Entscheidung habe sie keineswegs "leichtfertig" getroffen.

Sie appelliert an ihre Fans: "Es gibt viele Gründe, warum es am Ende einfach nicht mehr geklappt hat. Bitte akzeptiert, dass ich davon nicht alles in die Öffentlichkeit tragen möchte. Das geht nur Marvin und mich etwas an." Sie seien zwar in der Öffentlichkeit das "strahlende Paar" gewesen, doch sie seien nicht rund um die Uhr glücklich gewesen. "Verübelt uns bitte nicht, dass wir euch nicht an allen Details teil haben lassen wollen", fordert Hofbauer eindringlich.

Am Ende des Postings gewährt sie tiefe Einblicke in ihr Seelenleben, denn auch wenn sie in einem Interview gesagt habe, dass es ihr "soweit gut" gehe, könne davon keine Rede sein: "Glaubt mir, dem ist nicht so, ganz und gar nicht! Ich bin eine starke Frau, die ungern Schwäche zugibt. Wie es in meinem Inneren aussieht.. Ich glaube, dazu muss ich nichts sagen..." Die Fans wünschen ihr in den Kommentaren nur das Beste und ganz viel Glück für die Zukunft.