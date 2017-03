"Bachelor"-Paar: Erstes Liebes-Selfie kommt aus dem Badezimmer

Das Finale der diesjährigen "Bachelor"-Staffel hatte es mal wieder in sich. Am Ende entschied sich Sebastian Pannek (30) für Clea-Lacy als seine Herz-Dame. Was gleich im Anschluss an die letzte Folge aufgeklärt wurde: Die beiden sind auch heute noch, vier Monate nach Abschluss der Dreharbeiten, ein Paar. Um dies zu untermauern, posteten jetzt sowohl der Bachelor als auch die 25-jährige Clea-Lacy ein gemeinsames Bild auf Facebook.

Zu sehen sind darauf die beiden Turteltauben am Final-Abend auf ihrem ersten gemeinsamen Selfie - wahrscheinlich während den ersten Stunden ohne Kamera-Team im Schlepptau. Sebastian knipst den Schnappschuss zähneputzend, während seine Auserwählte sich gerade abgeschminkt. Beide können sich ein Lachen dabei nicht verkneifen. Pannek schrieb dazu: "Morgen dürfen wir endlich zusammen vor die Tür und der Tag ist natürlich vollgepackt mit ganz normalen Dingen, die leider für uns bisher nicht möglich waren." Er freue ich auf den Alltag mit seiner Clea.

Wie er außerdem schreibt, sei er immer wieder gefragt worden, warum er an der RTL-Kuppelshow teilnehme. Seine Antwort: "Ich habe gehofft, mich zu verlieben, und es ist passiert..." Die beiden seien immer noch glücklich zusammen, man wachse von Tag zu Tag mehr als Paar. Auch Clea-Lacy teilte das Foto auf ihrer Facebook-Seite. "Ja, wir sind ein Paar! Wir haben uns kennen und lieben gelernt und freuen uns umso mehr, nun unsere Zweisamkeit zu genießen", schrieb sie zu ihrem Post der bereits knapp 15.000 Likes erntete.