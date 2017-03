"Avengers"-Regisseur Joss Whedon geht mit dem "Batgirl" fremd

Ob das die Marvel-Macher freut? Als Regisseur der weltweit erfolgreichen "Avengers"-Filme hat Joss Whedon (52) tolle Arbeit geleistet. Umso weniger dürfte es seinem ehemaligen Arbeitgeber gefallen, dass Whedon offenbar die Seiten wechselt und statt die Marvel-Recken Iron Man, Hulk und Co. nun eine DC-Heldin auf die Leinwand bannen will. So arbeite der "Buffy - Im Bann der Dämonen" -Erfinder laut der Seite "The Verge" offenbar bald an der Umsetzung eines "Batgirl"-Streifens.

Auch für das Drehbuch und als Produzent soll sich Whedon demnach verantwortlich zeichnen und dabei eng mit Warner Bros. zusammenarbeiten, heißt es weiter. Sein bislang letzter Hollywood-Film war die Comicfilm-Fortsetzung "Avengers: Age of Ultron" , die 2015 in die Kinos kam und trotz kommerziellen Erfolgs eher mittelmäßige Kritiken einfuhr. Hinter den Kulissen soll es danach so gekracht haben, dass Whedon dem von Disney aufgekauften Marvel-Universum schließlich den Rücken kehrte.

Wer die Rolle der weiblichen Fledermaus-Heldin übernehmen könnte und wann der Film herauskommen soll, das alles steht aktuell noch in den Sternen. Den arg angeschlagenen DC-Verfilmungen, die nicht selten verheerende Kritiken vorzuweisen haben, würde ein Mann wie Whedon definitiv guttun.