Autsch: Kim Hnizdo gibt "Honey" einen fiesen Beziehungstipp

Wer konnte schon ahnen, dass "GNTM"-Siegerin Kim Hnizdo (20) Deutschlands TV-Welt eine neue Skurrilität bescheren würde, als sie im Frühjahr 2016 ihren Freund Alexander "Honey" Keen (34) mit in eine Episode von Heidi Klums Modelsuche schleppte? "Honey" ist dank Dschungelcamp und neuem Job bei sonnenklar.tv immer noch präsent. Nur die Beziehung mit Hnizdo, die ist vorbei. Und die Wut bei dem Model offenbar noch lange nicht verraucht.

Nun, da "Honey" unlängst auf Instagram eine neue Frau an seiner Seite vorgestellt hat, hat Hnizdo noch einen vergifteten Pfeil für den Ex im Köcher. "Ich freue mich immer, wenn Liebende sich finden", erklärte sie zunächst auf Anfrage der Zeitschrift "In". Nur, um dann den wohl vernichtendsten denkbaren Beziehungs-Ratschlag für den frisch verliebten Keen auszupacken: "Ansonsten sollte er einfach vieles anders machen als beim letzten Mal." An die gemeinsame Zeit scheint das Model also alles andere als gerne zurückzudenken...