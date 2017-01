Auszeit beendet: Ed Sheeran veröffentlicht gleich zwei neue Singles

"Castle On The Hill" und "Shape Of You" - so heißen die beiden brandneuen Singles, mit denen sich der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran (25) musikalisch zurückmeldet. Nach fünf Jahren ohne Pause hatte er sich vor 12 Monaten höflich von der Bühne und den Sozialen Medien verabschiedet - "um die Welt zu bereisen und alles zu sehen, was ich verpasst habe", wie er damals in einem persönlichen Statement schrieb. Nun gibt es endlich wieder etwas auf die Ohren.

Darum geht's in den Songs

Bei Singer-Songwritern geht es vor allem um Inhalte, so auch bei dem mehrfachen Grammy-, Brit-Award- und Echo-Gewinner Sheeran. Entsprechend ist die stadionreife Hymne "Castle On The Hill" eine Hommage an das Aufwachsen in Framlingham, Suffolk, wie es heißt. Dagegen ist "Shape Of You" ein Stück moderner Popmusik - auch eine Facette des Briten.

Darum sind es zwei Singles

Warum er sich mit zwei Singles gleichzeitig zurückmeldet, erklärte Sheeran in einem Statement so: "Hallo 2017! Ich habe hart an dem neuen Material gearbeitet und hoffe, es gefällt euch so gut wie mir. Mir war es wichtig, zwei unterschiedliche Seiten meiner Musik zu zeigen, für die ich gleichermaßen brenne und ich wusste einfach, dass ich zwei Songs zur selben Zeit rausbringen wollte. Ich freue mich unglaublich, zurück zu sein."