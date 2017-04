Auch Yotta-Ex Maria moderiert jetzt bei sonnenklar.tv

Der Reiseshoppingsender sonnenklar.tv hat sich wieder eine prominente Co-Moderatorin gesichert: Ähnlich wie unlängst Honey, wird Maria Hering nun am kommenden Dienstag (11. April, 14:30 Uhr) in der TV-Show "Küche und Co." zu sehen sein. Dabei wird sie nicht nur kochen, sondern auch über ihr eigenes Fitness-Programm nach dem Motto "Gesund und fit in den Sommer mit Maria" berichten.

Bekannt wurde Hering an der Seite ihres protzigen Ex-Freundes Bastian Yotta in der ProSieben-Reality-TV-Sendung "Die Yottas! Mit Vollgas durch Amerika". Seit der Trennung der beiden tritt sie wieder unter ihrem ursprünglichen Namen Maria Hering auf.