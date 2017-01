Ashley Graham: Sexy Urlaubsgrüße vom Strand

Sonne, Strand und knappe Bikinis - die Stars verwöhnen uns derzeit mit heißen Schnappschüssen aus Urlaubsparadiesen. Egal, ob Model Alessandra Ambrosio, Schauspielerin Eva Longoria oder Sängerin Lena Meyer-Landrut, sie alle fliehen vor der Winterkälte in die pralle Sonne. Auch Plus-Size-Model Ashley Graham (28) macht da keine Ausnahme, und zeigt einmal mehr, wie sexy Kurven sein können.

Via Instagram teilt das Curvy-Model zahlreiche Bilder aus ihrem Traumurlaub auf den Seychellen. Ob im Bikini oder Badeanzug, lässig am Pool oder mit Taucherbrille am Strand - die 28-Jährige zeigt vor allem eines: viel nackte Haut. Auf ihrem jüngsten Schnappschuss setzt Graham ihre schöne Kehrseite in Szene.

"Ich habe noch nie so einen perfekten Po gesehen"

Vor einem malerischen Sonnenuntergang posiert die US-Amerikanerin nur mit einer Tunika gekleidet mit dem Rücken zur Kamera. Der Wind entblößt dabei einen Teil ihres Allerwertesten. Die Fans scheinen von diesem Anblick offenbar gar nicht genug bekommen zu können. "Oh mein Gott, wundervoll" oder "Ich habe noch nie so einen perfekten Po gesehen" sind nur zwei der zahlreichen Lobeshymnen unter diesem sexy Schnappschuss.