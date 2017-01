"Apocalypse Now" wird offiziell zum Videospiel

Das Kriegsdrama "Apocalypse Now" soll zum Videospiel werden. Die Umsetzung von Francis Ford Coppolas Meisterwerk von 1979 wird aber noch etwas dauern. Laut einer frisch eingerichteten Kickstarter-Seite für das Projekt, ist eine Auslieferung für Herbst 2020 eingeplant. Wie dort auch zu lesen ist, soll aus dem Drama ein "immersives, psychedelisches Horror-Rollenspiel" werden.

Film-Fans freuen sich natürlich darüber, dass Coppola mit seinem Filmstudio American Zoetrope selbst an der Entwicklung beteiligt sein wird. Das Team hinter dem Spiel besteht währenddessen aus Industrie-Veteranen, die zuvor unter anderem an Titeln wie "Fallout: New Vegas", "Pillars of Eternity", "The Witcher" und "Neverwinter Nights 2" gearbeitet haben - was Videospiel-Fans verzücken dürfte.

Klappt die Finanzierung?

Zwar sollen durch Kickstarter 900.000 Dollar zur Finanzierung des Projekts eingenommen werden, abwegig erscheint ein Erreichen eines solchen Betrages aber nicht. Zahlreiche Projekte haben teils schon deutlich höhere Beträge eingenommen und nach nur wenigen Stunden haben sich auch schon über 1.000 Unterstützer gefunden, die bisher rund 50.000 Dollar zur Verfügung stellen wollen. Noch hat Coppola rund einen Monat Zeit, um den geforderten Betrag zu erreichen.

Geplant ist zunächst eine PC-Version des Spiels. Sollten 2,5 Millionen Dollar zusammenkommen, wollen die Entwickler zum Release auch eine PS4- und eine Xbox-One-Fassung zur Verfügung stellen. Ab drei Millionen Euro soll auch an einer Virtual-Reality-Umsetzung gearbeitet werden.