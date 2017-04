Anne Hathaway: Regenbogen-Party für ihren kleinen Sohn

Am 24. März feierte der Sohn von Anne Hathaway (34, "Zwei an einem Tag" ) und Adam Shulman (36) seinen ersten Geburtstag. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses schmissen die beiden Schauspieler dem kleinen Jonathan natürlich auch eine kleine Geburtstagsparty. Doch bei der Planung der Feier machte Hathaway einen entscheidenden Fehler, wie sie nun in der "The Ellen DeGeneres Show" verraten hat.

"Wir haben versucht, es sehr einfach zu halten. Wir haben uns als Thema Regenbogen ausgesucht. Ein witziges Thema, bei dem man nur schwer etwas falsch machen kann", erzählte die 34-Jährige. "Aber ich habe einen Fehler gemacht - ich bin auf Pinterest gegangen und habe mir die Partys von anderen Leuten zum ersten Geburtstag angesehen..." Doch statt inspiriert, sei sie dadurch eher frustriert gewesen. "Es ist nicht fair, was manche Leute machen. Manche Party-Planer haben Kinder. Die vermasseln es", schimpfte sie belustigt.