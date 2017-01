Angelina Jolie wirbt für neuen Guerlain-Duft

Endlich eine Schlagzeile um Angelina Jolie (41, "Maleficent" ), die sich nicht auf ihre Scheidung bezieht! Die Schauspielerin hat sich nämlich einen tollen Job geangelt: Sie wird das Werbegesicht für den neuen Damen-Duft "Mon Guerlain" des französischen Kosmetikkonzerns Guerlain.Das gab die Marke via Instagram bekannt.

Guerlains Parfümier, Thierry Wasser, begründet laut "The Telegraph" die Zusammenarbeit so: "Wir kreieren Parfüms für Frauen, die wir bewundern." Jolie sei für ihn wie eine Muse gewesen, als er den Duft erarbeitete. Der Deal kam bereits im Dezember 2015 zustande, während die 41-Jährige in Kambodscha zum Film "First They Killed My Father" Regie führte.

Für Jolie hat dieser Job eine ganz besondere Bedeutung: Ihre Mutter Marcheline Bertrand, die bereits vor knapp zehn Jahren verstarb, benutzte oft ein Puder von Guerlain. Ebenfalls bemerkenswert bei dieser Zusammenarbeit: Ihr gesamtes Honorar wird die sechsfache Mutter an eine Charity-Organisation spenden.