Angelina Jolie: Ohne BH beim Erzbischof?

Mit Justin Welby (61) wollte Angelina Jolie (41, "Maleficent" ) am Donnerstag eigentlich nur über wichtige Themen wie die Flüchtlingskrise sprechen. Doch ihr Besuch beim Erzbischof von Canterbury endete in einem Eklat - zumindest in den sozialen Netzwerken. Dort wird diskutiert, ob der Hollywood-Star ausgerechnet beim Treffen mit dem geistlichen Würdenträger auf das Tragen eines BHs verzichtete? Auf einem Foto, das Welby auf Twitter teilte, ist das zumindest nicht auszuschließen. Unter Jolies elfenbeingrauem Pullover zeichnen sich ihre Nippel deutlich ab.

Einigen Usern gefiel das gar nicht gut. Auf Twitter war unter anderem zu lesen: "Sie braucht einen BH. Es sieht so aus, als könnte sie damit jemandem das Auge ausstechen. Wie peinlich." In anderen Kommentaren wurde Jolie als "schamlos" tituliert und gefordert, dass "verdammt nochmal einen BH tragen" solle, wenn sie einen Erzbischof treffe. Die teils geschmacklosen Tweets wurden mittlerweile gelöscht.