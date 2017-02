Angelina Heger zeigt sich im Hausfrauen-Look

Perfektes Make-up, eine gut sitzende Frisur und dazu ein schickes Outfit: So kennen Fans Angelina Heger (25) normalerweise. Doch die ehemalige Bachelor-Kandidatin kann auch anders! Bei Instagram präsentierte sie sich nun in einem Normalo-Hausfrauen-Look. Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt sie in einem lockeren Oberteil und mit gemusterter Leggins, dabei stützt sie sich auf einem Wischmop ab. Die Haare hat die Ex-Dschungelcamperin zu einem lockeren Dutt geknotet.

"Respekt an alle Frauen, die beim Putzen sexy aussehen - ich kriege es einfach nicht hin", schrieb Heger unter das Bild zusammen mit den Hashtags #putztag und #keinmakeup. Die Follower widersprachen dem TV-Sternchen prompt: "Oh doch! Ich finde schon dass du sexy aussiehst!" oder "Du siehst immer sexy aus" lauteten einige der gut gemeinten Kommentare. Doch es wurden auch negative Stimmen laut: "Fishing for compliments?!", fragte eine Anhängerin irritiert.