Angebliche Vergewaltigung: US-Polizei ermittelt gegen Danny Masterson

Danny Masterson (40), bekannt für seine Rolle des Steve Hyde in der erfolgreichen Sitcom "Die wilden Siebziger" , wird bezichtigt, drei Frauen vergewaltigt zu haben. Das berichtet unter anderem "Page Six". Die Polizei von Los Angeles habe der Gossip-Seite der "New York Post" bestätigt, dass ihre zuständige Abteilung derzeit Untersuchungen anstelle: "Drei Frauen haben sich gemeldet und enthüllt, dass sie von Masterson während der frühen 2000er Jahre sexuell genötigt worden seien."

US-Journalist Tony Ortega berichtet, dass es sich bei den Opfern um drei Frauen handelt, die zu diesem Zeitpunkt Mitglieder von Scientology waren - genauso wie Masterson selbst. Demnach seien die Frauen angeblich von Scientology unter Druck gesetzt worden, die Polizei nicht zu kontaktieren oder die Angelegenheit öffentlich zu machen. Eine Anklage sei gegen den Schauspieler bisher nicht erhoben worden.

Untersuchung wiedereröffnet

Im Rahmen von Leah Reminis (46, "Troublemaker: Wie ich Hollywood und Scientology überlebte" ) Anti-Scientology-Serie "Leah Remini: Scientology and the Aftermath", die in den vergangenen Monaten für Wirbel gesorgt hatte, habe eine der Frauen die Schauspielerin kontaktiert, wie es bei Ortega weiter heißt. Remini habe die Frau dazu ermutigt, Strafanzeige bei der Polizei zu erstatten. Das habe das Opfer auch getan und Remini habe sich persönlich in die Untersuchungen eingeschaltet, in deren Verlauf zwei weitere Opfer bekannt wurden.

Eine der beiden anderen Frauen habe der Polizei von Los Angeles bereits 2004 berichtet, dass Masterson im Jahr zuvor übergriffig geworden sei. Eine Untersuchung sei allerdings eingestellt worden, als Zeugen - Mitglieder von Scientology - die Aussage des Opfers nicht bestätigten. Nun werde der Fall erneut untersucht. Auch eine dritte Frau habe sich später gemeldet.

Das sagt Masterson dazu

In einem Statement, das der "New York Post" vorliegt, streitet Masterson über seinen Agenten die Vorwürfe ab. Erst nachdem das erste Opfer mit Leah Remini in Kontakt gestanden sei, seien die Vorwürfe gegen den Schauspieler erhoben worden. Die Frau, mit der Masterson damals zusammen war, habe ihn nach dem angeblichen Vorfall weiterhin gedated. Nachdem Masterson später mit ihr Schluss gemacht hatte, habe sie angeblich sogar versucht, mit der Hilfe von Scientology die Trennung zu verhindern.

Es sehe für Masterson so aus, als würde die Geschichte gerade nur aufgebauscht, um Reminis TV-Show bessere Quoten zu verschaffen, heißt es in dem Statement weiter. Remini und Scientology haben sich bisher nicht zu diesen Anschuldigungen geäußert.