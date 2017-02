Amals Babybauch stiehlt George Clooney die Show

George Clooney (55, "A World Beyond" ) passiert es sicher nicht häufig, dass er auf dem roten Teppich ausgestochen wird. In Paris gehörte die gesamte Aufmerksamkeit jetzt allerdings seiner Frau Amal, die ihn zur Verleihung des französischen Filmpreises César begleitete. Die 39-jährige Anwältin erwartet Zwillinge und ihr Babybauch war der Hingucker des Abends. Besonders gut zur Geltung kam der durch ihr enganliegendes Versace-Kleid. Die schulterfreie Robe bestach durch den in Feder-Optik gehaltenen unteren Teil. Zudem ging sie von oben nach unten farblich von strahlendem Weiß zu Grau in Schwarz über.

Unter Amal Clooneys offenen dunklen Haaren glänzten Diamant-Ohrhänger. Ihre Augen hatte sie durch dunkles Make-up betont, auch ihre Lippen waren in einem dunklen Rot geschminkt. George Clooney bekam bei der Preisverleihung dann aber auch noch seinen großen Auftritt. Er wurde mit einem Ehren-César ausgezeichnet.