Also doch: Sibel Kekilli verlässt den "Tatort"

Jetzt ist es also fix: Schauspielerin Sibel Kekilli (36) meldet sich nach zahlreichen Gerüchten der letzten Tage und Wochen nun selbst zu Wort und bestätigt endgültig ihr "Tatort"-Aus: "Es braucht natürlich eine Portion Mut, nicht weiter zu machen", sagte Kekilli im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung". Aber sie wolle als Schauspielerin wieder mehr Freiraum für andere Projekte haben.

Sie habe sich sehr mit ihrer Rolle der Kommissarin Sarah Brandt an der Seite von Axel Milberg (60) alias Klaus Borowski im Kieler-"Tatort" verbunden gefühlt, nach sieben Jahren sei nun aber Schluss. Der letzte Film mit ihr wird im März 2017 ausgestrahlt. Anders als zuvor die "Bild am Sonntag" meldete, werde es keine weiteren Dreharbeiten in den nächsten Wochen geben.

Bekannt wurde die Schauspielerin durch Fatih Akins Überraschungshit "Gegen die Wand" aus dem Jahr 2004. Zudem spielte sie in der US-Kultserie "Game of Thrones" in 20 Episoden von Staffel eins bis vier die Prostituierte Shae und erlangte so auch internationale Bekanntheit.