Allein, zu zweit, oder mit den Mädels: Die Top-Filme zum Valentinstag

Wie jedes Jahr spaltet der Valentinstag am 14. Februar die Menschheit - oder zumindest die Vergebenen und die Singles. Während die einen es kaum erwarten können, ihre Liebe zu feiern, würden die anderen wohl am liebsten im Bett liegen bleiben und sich die Bettdecke über den Kopf ziehen. Wer sich zu Hause verkrümeln will, der sollte sich mit einem guten Film ablenken. Ob als Single, als Paar oder für den Filmabend mit den Mädels: Wir haben die besten Liebesfilme für jede Lebenslage rausgesucht:

Spaß mit den Mädels



In "Bridget Jones' Baby" buhlen Mark Darcy (Colin Firth) und Jack Qwant (Patrick Dempsey) um Renée Zellweger

Foto:STUDIOCANAL GMBH/ Giles Keyte

Ein Haufen Singles und mal wieder keine Pläne für den Tag der Liebe? Da kann Channing Tatum definitiv helfen! Als Magic Mike heizt er mit seinen Stripper-Kollegen ordentlich ein und lässt dabei jegliche Gedanken an andere Männer verschwinden. Nicht viel nachdenken, einfach gucken. Der Vorteil: Gleich in "Doppelfolge" mit "Magic Mike" (2012) und "Magic Mike XXL" (2015) die sexy Sixpacks von Channing, Joe Manganiello und Co. genießen.

Alternativ hat aber auch die deutsche Männer-Riege etwas zu bieten. In "Männerherzen" (2009) und der Fortsetzung "Männerherzen... und die ganz ganz große Liebe" (2011) treffen die unterschiedlichsten Männertypen mit unterschiedlichsten Problemen aufeinander. Das verspricht etwas fürs Auge, etwas fürs Herz und obendrauf gute Unterhaltung.

Doch wer versteht die Frauen und ihre Probleme besser als Bridget Jones (Renée Zellweger) persönlich? Die Kult-Blondine ist im Oktober 2016 zum dritten Mal über die Kinoleinwände gestolpert. In "Bridget Jones's Baby" ist sie überraschend schwanger. Eine Frau zwischen zwei Männern, die kein Fettnäpfchen auslässt. Herrlich authentisch, witzig und mit Sicherheit kein Film zum Trübsal blasen. Auch die ersten beiden Teile "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück" (2001) und "Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns" (2004) eignen sich ideal für den Mädelsabend.

Keine Schnulzen mit dem Partner



In "Crazy, Stupid, Love" bringt Ryan Gosling (r.) dem frisch getrennten Steve Carell bei, wie man Frauen aufreißt

Foto:Henry Mcgee-Globe Photos/ImageCollect

Männer und Liebesfilme, das ist in der Regel wie Frauen und Technik - um es für den Valentinstag sehr klischeehaft auszudrücken. Der französische Streifen "Heute bin ich Samba" (2014) dürfte aber auch ihm gefallen. In der Komödie mit Omar Sy - bekannt aus "Ziemlich beste Freunde" - geht es um den illegal eingewanderten Afrikaner Samba, dem nach zehn Jahren die Abschiebung droht. Sozialarbeiterin Alice (Charlotte Gainsbourg) ist seine letzte Chance. Ein ernstes Thema mit viel Witz und Charme umgesetzt. Auch mit "Ziemlich beste Freunde" kann eigentlich nichts schief laufen.

Der Streifen "Crazy, Stupid, Love" (2011) ist keine typische Schnulze. Ryan Gosling gibt als Womanizer Jacob dem getrennt lebenden Familienvater Cal (Steve Carell) Flirttipps. Währenddessen verliebt er sich jedoch ungeahnt in dessen älteste Tochter (Emma Stone). Eine herrlich frische Komödie für alle Generationen.

"Silver Linings" mit Bradley Cooper und Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence in den Hauptrollen wirft Liebeskomödien dagegen in ein ganz neues Licht. Zwei psychisch labile Charaktere finden zusammen und es entsteht eine ziemlich schräge Freundschaft. Eine der originellsten Arten, Liebe in einem Film zu verwerten. Das kann niemand bestreiten.

Zum Träumen und Schmachten für Singles



Julia Roberts und Dermot Mulroney in "Die Hochzeit meines besten Freundes"

Foto:Sony Pictures Home Entertainment

Die Streifen von Oscar-Gewinnerin Julia Roberts sind die Evergreens unter den Liebeskomödien. Ob in ihrer unvergesslichen Romanze "Pretty Woman" (1990), in "Die Hochzeit meines besten Freundes" (1997) oder in "Notting Hill" (1999) - die Sympathie und der Witz ihrer Rollen machen diese Filme zu echten Klassikern und versüßen den Valentinstag auf ihre ganz eigene Weise.

Fans von "Tatsächlich...Liebe" (2003), dem Weihnachtsfilm schlechthin, werden mit dem Film "Valentinstag" (2010) bestimmt ihre Freude haben. Ähnlich wie beim Weihnachts-Klassiker kreuzen sich verschiedene Handlungsstränge und - wie der Name schon sagt - dreht sich dabei logischerweise alles um den Tag der Liebe. Es mag keine cineastische Höchstleistung geboten sein, aber dank dem großen Star-Ensemble um Ashton Kutcher, Jessica Alba, Jennifer Garner, Halle Berry, Zac Efron und Co. ist der Film die ideale Unterhaltung für diesen Tag - mit zahlreichen Happy Ends.

Wer es lieber emotional mag, kann sich entweder an sämtlichen Nicolas-Sparks-Filmen satt sehen, oder wählt "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" (2014). Das Filmdrama erzählt die bewegende Geschichte der an Schilddrüsenkrebs leidenden Hazel (Shailene Woodley) und dem Jungen Gus (Ansel Elgort), der durch Knochenkrebs ein Bein verloren hat. Ein herzzerreißender Film, der abgesehen vom schlimmen Schicksal der Jugendlichen, auch eine wunderschöne Liebesgeschichte erzählt. Taschentücher bereithalten!