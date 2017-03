Alexander "Honey" Keen: Bei diesem Sender moderiert er bald

Der Plan von Alexander "Honey" Keen scheint aufgegangen zu sein. Das Dschungelcamp wollte das dauergrinsende Model als Sprungbrett nutzen, um berühmt zu werden und irgendwann mal eine eigene TV-Show zu moderieren. Das ist ihm nun laut "Gala" tatsächlich gelungen - zumindest im Ansatz. Honey wird künftig für einen Privatsender auf Reisen gehen. Im Rahmen der Tourismusmesse ITB in Berlin gab sonnenklar.tv-Geschäftsführer Andreas Lambeck bekannt, dass Honey demnächst als Moderator für den Sender tätig sein wird.

Konkret sieht die Aufgabe des 34-Jährigen wie folgt aus: Er wird für den Sender in ferne Länder verreisen und über seine Erfahrungen vor Ort berichten. Seine erste Station steht auch schon fest: Marrakesch. Von dort werde sich Honey dreimal täglich aus den Hotspots melden, ließ sein Manager Simon Stosic wissen. Gegenüber "Gala" beschrieb Honey seinen neuen Job so: "Neben Land und Leute schaue ich mir natürlich ganz genau das Nightlife an. Und das Aufregende und Spontane ist, wir werden viele Live-Schalten haben."

Der ganz große Wurf ist das also noch nicht. Aber für Honey trotzdem Grund genug, um gleich wieder ordentlich abzuheben. Sein neuer Job sei die beste Voraussetzung, "um irgendwann die Moderation vom Dschungelcamp zu übernehmen", träumt der gebürtige Hesse.