Alena Gerber und Clemens Fritz wollen heiraten

Fußball-Star Clemens Fritz (36) und Model Alena Gerber (27) haben sich verlobt, wie der Werder-Bremen-Kapitän der "Bild"-Zeitung bestätigte: "Ja, das stimmt, wir haben uns verlobt. Den Rest behalten wir für uns", sagte er dem Blatt.

Nicht nur privat, auch beruflich läuft es derzeit für Gerber, die mit Fritz in Bremen lebt, gut: Die 27-Jährige ist auf Sport1 Co-Moderatorin der neuen Sendung "Warm-up - Die Fußballvorschau". Sie präsentiert in der wöchentlichen Show alle wichtigen Infos zu den kommenden Partien und stimmt gemeinsam mit Moderator Jochen Stutzky und den Experten Hansi Küpper und Tobias Schimon auf den Spieltag ein.

Erfahrung vor der Kamera hat Gerber genug: Das ehemalige Wiesn-Playmate hatte Gastauftritte in beliebten Serien wie "Rosenheim Cops", "Dahoam is Dahoam" oder "Verbotene Liebe". Auf Instagram hält sie ihre Fans zudem gerne über ihre Model-Jobs auf dem Laufenden. Und auch ein paar Liebesbeweise sind dort zu finden. Vor zwei Wochen postete sie ein Bild von sich und Clemens Fritz, auf dem er ihr einen Kuss auf die Wange drückt: "... du machst mich so glücklich", schrieb sie mit einem Herz-Emoji dazu.