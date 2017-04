Alena Gerber: Neues Babybauch-Foto aus dem Urlaub

So lässt es sich offenbar sehr gut aushalten: Die werdende Mama Alena Gerber (27) hat erneut ihre Fans an ihrem Traumurlaub auf den Malediven teilnehmen lassen. Auf einem neuen Instagram-Foto zeigt sich die Verlobte von Werder-Bremen-Profi Clemens Fritz (36) braungebrannt und mit süßem Babybauch am wunderschönen Sandstrand vor türkisfarbenem Meer. Dazu schrieb Gerber auf Englisch: "Was für ein wunderbares Leben."

Gerber ist bereits im sechsten Monat schwanger. Erst vor kurzem teilte sie ein Foto von sich am Strand, das ebenfalls freien Blick auf ihren Babybauch gewährte. Erst vor wenigen Wochen gaben Gerber und Fritz ihre Verlobung bekannt. Der Fußballprofi laboriert derzeit an einer langwierigen Bänderverletzung im Sprunggelenk und ist zusammen mit seiner schwangeren Verlobten auf den Malediven, wie ein anderer Urlaubsschnappschuss verriet.