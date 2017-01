Alanis Morissette vertraute dem Falschen - und verlor Millionen

Wem, wenn nicht dem Manager, sollte eine Künstlerin von Alanis Morissettes (42, "Thank You" ) Format vertrauen? Doch da hatte die Kanadierin wohl auf das falsche Pferd gesetzt, denn wie Jonathan Schwartz am Mittwoch vor Gericht zugab, hatte er von 2010 bis 2014 insgesamt 4,8 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 4,5 Mio. Euro) von Morissettes Konto abgebucht.

Wie "bbc.com" weiter meldet, seien die Beträge irgendwann aufgefallen; 2016 habe die Künstlerin ihn dann verklagt. Schwartz droht nun eine Haftstrafe von bis zu 23 Jahren. Das Urteil wird für 1. Februar erwartet.

Mit ihrem Hit "Ironic" wurde die Kanadierin mit den markanten langen dunklen Haaren 1996 zum Weltstar. Sie wurde unter anderem mit sieben Grammys, zwei Echos, einem MTV Europe Music Award und einem BRIT Award ausgezeichnet.