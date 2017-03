Adele und Kelly Osbourne sind uralte Bekannte

Der britische Superstar Adele (28, "Hello" ) und ihre Landsfrau, Musikerin Kelly Osbourne (32, "The Osbournes"), kennen sich offenbar schon lange bevor sie berühmt wurden. Das belegt jetzt ein Foto, das die Tochter von Black-Sabbath-Frontman Ozzy Osbourne (68) auf ihrem Instagram-Account postete. Darauf zu sehen: Die blutjunge Adele, damals 18, zusammen mit der 22-jährigen Kelly mit Mikrofon in der Hand auf einem Musik-Event. Laut Hashtags dürfte es im Jahr 2007 bei BBC Radio 1 gewesen sein.

Seither ist viel passiert, vor allem im Leben der damals noch recht pausbackigen Adele: Bislang wurde die Londonerin mit einem Oscar und einem Golden Globe für ihren "James Bond"-Song "Skyfall" (2012) ausgezeichnet. Außerdem erhielt sie unter anderem zwei Echos, zwei MTV Awards, drei BRIT Awards und 15 Grammys. Wesentlich gewichtiger dürften allerdings die privaten Veränderungen sein: Seit Herbst 2012 ist Adele Mutter eines Sohnes: Angelo James Konecki. Erst vor Kurzem bestätigte sie die Hochzeit mit ihrem langjährigen Lebensgefährten und Vater ihres Kindes Simon Konecki.