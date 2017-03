Adele reagiert erstmals auf den fiesen Fiona-Vergleich

Superstar Adele (28, "Hello" ) muss sich immer noch mit fiesen Twitter-Kommentaren herumärgern. Dort spaßen nämlich manche User, Adele habe mit ihrem grünen Kleid, das sie bei der Verleihung der Grammy Awards am 12. Februar getragen hatte, ausgesehen wie die Comicfigur Fiona, "Shreks" Ehefrau. Bei ihrem Konzert in Perth, Australien, stellte die Sängerin nun aber klar: "Das Kleid war Givenchy Couture!"

Und auch sonst ließ sich Adele von dem Vergleich nicht unterkriegen. Vielmehr erzählte sie ihren Fans, dass es sie nicht weiter störe und dass die User sagen könnten, was sie wollen. Auch ihre Leute hätten schon vor der Show gesagt, dass sie das Outfit an die grüne Disney-Figur erinnere.

Wie sie dann auch noch zugab, habe sie sich immerhin sehr angestrengt, um überhaupt in das Kleid zu passen. "Anscheinend bin ich eine große Lady und ich liebe es zu essen, aber ich habe zwei Mal pro Tag Sport gemacht, um in dieses Givenchy Dress zu passen, weil es ziemlich eng war", so die britische Sängerin.