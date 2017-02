Adam Levine und Behati Prinsloo: Star-Auftritt von Baby Dusty Rose

Maroon-5-Frontman Adam Levine (37, "Lost Stars" ) hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten. Ein ganz besonderer Fan war mit vor Ort, um das zu feiern: Neben seiner Ehefrau, Topmodel Behati Prinsloo (27), begleitete auch die vier Monate alte Tochter Dusty Rose ihren berühmten Vater.

"Ich weiß nicht, ob das immer ein Traum von mir war, weil es nicht wie etwas schien, das jemals passieren werde", sagte der 37-Jährige über seine Auszeichnung zu "People". "Meine Familie, meine Ehefrau und meine Tochter sind hier - ich würde es nicht anderes wollen." Während der Zeremonie sagte Levine demnach: "Ich habe eine Tochter, ich habe die schönste Frau auf der ganzen Welt. Ich bin einer der glücklichsten Menschen, die es ja gab und das hat nichts mit mir zu tun, es hat mit den Menschen zu tun, die mich am meisten lieben. Denen möchte ich danken."

Neben der Familie Levine waren auch noch Sänger Blake Shelton (40) und dessen Freundin Gwen Stefani (47) bei der Zeremonie anwesend. Shelton sagte in seiner Ansprache über Levine, dass seine Beziehung zu dem Maroon-5-Sänger eine der wichtigsten in seinem Leben sei. Über die erste Begegnung mit Levine bei "The Voice" fügte er an: "Wenn mir jemand damals erzählt hätte, dass dieser Typ am Ende einer meiner besten Freunde wird, hätte ich ihn für verrückt erklärt."