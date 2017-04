50 Cent: Prügel-Attacke gegen Fan hat Folgen

Die Prügel-Attacke von Curtis Jackson, besser bekannt als Rapper 50 Cent (41, "Candy Shop" ), vergangene Woche hat ein Nachspiel. Der attackierte, weibliche Fan will den Gangster-Rapper nun nämlich verklagen. Das berichtet die US-amerikanische Klatsch-Seite "TMZ" unter Berufung auf den Anwalt des Opfers.

Was war geschehen? Während eines Konzertes in Baltimore, im US-Bundesstaat Maryland, beugte sich der Rapper ins Publikum, um seinen Fans die Hand zu reichen und wurde von dem Fan am Arm gepackt und von der Bühne gezogen. Der Musiker fackelte daraufhin nicht lange und schlug mit der geballten Faust in Richtung der Frau.

50 Cent versuchte, die Attacke wieder gut zu machen, indem er das übereifrige Fan-Girl auf die Bühne einlud. Die Geste kam an und die Frau twerkte beherzt beim nächsten Song neben ihm. Damit schien der Vorfall abgehakt. Doch weit gefehlt! Ihrem Anwalt zufolge begab sich das Opfer am nächsten Tag ins Krankenhaus und engagierte daraufhin den Rechtsbeistand.