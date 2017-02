5.555 Folgen "Unter uns": Interessante Zahlen und Fakten zum Jubiläum

Am 28. Februar um 17.30 Uhr feiert "Unter uns" die 5.555. Folge. Etwas mehr als 22 Jahre liegen seit dem Start der Serie am 28. November 1994 zurück. Nach dem Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist sie die am längsten laufende Daily Soap im deutschen Fernsehen. Zwei Schauspieler sind schon seit Beginn der Serie dabei: Petra Blossey ist seit Folge 1 als Irene Weigel zu sehen, Isabell Hertel seit Folge 40 als Ute Fink. Der Cast umfasst rund 20 bis 22 Schauspieler, der immer wieder durch neue Gesichter aufgefrischt wird, während andere schon seit knapp oder auch mehr als zehn Jahren dabei sind. Unglaubliche 1.040 Wochen lang wurde bisher in den beiden Studios 39 und 40 sowie am Außenset oder on location gedreht. Noch mehr Zahlen und Fakten rund um das Jubiläum in der Schillerallee gibt es hier.

Kostüme



Zum Kostümfundus gehören auch jede Menge Karnevalskostüme

Foto:RTL / Stefan Behrens

15.000 Einzelteile hängen und liegen im Kostüm-Fundus der beliebten RTL-Serie. Darunter: 450 Paar Schuhe, 310 Jeans und Hosen, 350 verschiedene Gürtel, 240 Oberhemden, 130 Röcke, 200 Abendkleider, 36 Kochschürzen, 12 Bäckeroutfits, 600 Ketten, Ringe und andere Schmuckstücke, und vieles mehr. Als einzige der großen täglichen Serien hat "Unter uns" auch einen Kostümfundus. Sowohl der 11.11. als auch der Rosenmontag werden in der Serie ausgiebig gefeiert. Knapp 200 verschiedene komplette Karnevalskostüme vom Ritter bis zum Pirat und 18 Weihnachtsmannkostüme weist der Kostümfundus mittlerweile auf. Außerdem hängen dort 15 Fat-Suits. Kommt eine neue Rolle in die Serie, gehen die Kostümbildner mit dem Schauspieler oder der Schauspielerin erst einmal shoppen. Schließlich müssen Outfits für gleich mehrere Spielwochen angeschafft werden, die auf Rolle und Schauspieler zugeschnitten sind. Verlässt eine Rolle die Serie, werden neutrale Teile an den Fundus (zurück)gegeben, andere Klamotten können sowohl von den Schauspielern als auch von den Mitarbeitern für kleines Geld gekauft werden.

Maske



Claudelle Deckert posierte für das Jubiläum für eine Fotostrecke

Foto:RTL / Arya Shirazi

In 5.555 Folgen hat die Maske schon so einige Beauty-Utensilien verbraucht. Dazu zählen: 25.970 Schwämmchen, 8.855 Lippenstifte, 6.110 Pinsel, 4.130 Make-up-Tuben, 2.950 Rouge-Töpfchen, 1.240 Kajal-Stifte, 620 Shampoo-Flaschen, 501 Tuben Hautcreme sowie 76 Liter Filmblut - wovon ein großer Fleck von der letzten "Filmleiche" seit knapp einem Jahr im Innenhof zu sehen ist.

Kantine



Ob Claudelle Deckert der Jubiläumskuchen gelungen ist?

Foto:RTL / Arya Shirazi

Auch für das leibliche Wohl wird am Set gesorgt. In der Kantine wurden bisher verzehrt: 500.220 Brötchen (Schrippen, Mohn-, Sesam- und Mehrkornbrötchen, Milchbrötchen, Croissants usw.), 1.930 Kilo Käse (vom Butterkäse bis zum Frischkäse), 2.050 Kilo Wurst & Salami, 13.600 Kilo Nutella, 25.500 Liter Milch und Sojamilch, 62.000 Liter Wasser, 21.100 hartgekochte Eier sowie 1.625 Kisten voll Obst (Bananen, Orangen, Trauben Äpfel, Birnen, Kiwis). Das Mittagessen, darunter auch täglich vegetarische und vegane Gerichte, wird für die "Unter uns"-Mitarbeiter vor Ort von einem Cateringservice täglich frisch gekocht.